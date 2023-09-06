В Воздушных силах рассказали детали о ночной атаке россиян

Во время ночной атаки по Украине ночью 6 сентября российские оккупанты сменили район запуска ракет. Если раньше это был Каспий, то сейчас – западнее Энгельса (город в Саратовской области РФ). Оттуда запускают ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

Детали ночной атаки ракетами и дронами рассказал во время телемарафона представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, ближе к утру самолеты стратегической авиации атаковали Украину. Ракеты были сбиты преимущественно в центральной Украине. Также была сбита баллистическая ракета. ПС силы сообщали, что враг использовал один "Искандер".

"Вполне естественная, если можно так выразиться, атака от оккупантов. Это ночная атака: с вечера вылетают Shahed в переходе на следующие сутки. Имеется в виду, начиная с 23:00. Они идут разными маршрутами", — сообщил Игнат.

По словам спикера, российские войска атакуют преимущественно южные районы Одесской области, страдает припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты. В частности, ночью РФ южного и юго-восточного направления запустили 25 беспилотников, отправившихся в направлении Одесской области.

Ночная атака армии РФ

Ночью против 6 сентября окупанты запустили по Украине 33 воздушных целей: восемь ракет и 25 дронов. ПВО сбили 23 объекта.

Ближе к полуночи в воздушных силах ВСУ предупредили об опасности. Стало известно, что на Украину летят сразу несколько групп ударных дронов.

Во время воздушной тревоги – с 00:34 до 03:16, в Одесской области раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил противовоздушной обороны против российских ударных БПЛА.

Ближе к рассвету по Украине начала распространяться тревога из-за запуска крылатых ракет. В частности, в Киеве сработали силы ПВО.

Стало известно, что российская армия совершила комбинированную атаку на Киев. оккупанты запустили крылатые ракеты и баллистику. Прошло без жертв, Впрочем, на месте падения обломков возник пожар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг кошмарил украинцев дронами и ракетами! Что известно о последствиях?

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