Женщина украла в магазине iPhone 14, перекусив кабель защиты - видео

Китаянка украла iPhone, перекусив кабель защиты от воровства.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщину, известную как Цю, можно увидеть на кадрах видеонаблюдения, как она просматривает товары в магазине Apple в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

Посетительница рассматривала MacBook, а затем подошла к последней модели iPhone. Через мгновение она поднесла ко рту противоугонную проволоку, которая не такая уж и тонкая, и принялась ее жевать.

После нескольких попыток Цю удалось раскусить его, прежде чем тайно бросить смартфон в сумку и уйти из магазина.

Несмотря на то, что в магазине сработала сигнализация, никто из сотрудников не понял, что произошло. Считая, что ее грабеж сошел с рук, полиции не понадобилось много времени, чтобы догнать ее через 30 минут.

С тех пор Цю была задержана и находится под следствием: она заявила полиции, что недавно потеряла свой телефон и, хотя она собиралась купить новый, ее испугали высокие цены, что заставило ее задуматься о краже.

Видеозапись стала вирусной, и люди начали шутить:

Надо было сначала перекусить все провода ко всем камерам наблюдения в этом районе

Телефон не стоит столько, сколько ее зубы

Учитывая усилия, которые пришлось приложить, чтобы перекусить защитный трос, я бы сказал, что она "заслужила" этот iPhone

Напомним, мужчина отменил свидание из-за наряда своей девушки. Он рассказал, что она одела.

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