Женщина украла в магазине iPhone 14, перекусив кабель защиты - видео

Работники этого даже не заметили.
Китаянка украла iPhone, перекусив кабель защиты от воровства.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщину, известную как Цю, можно увидеть на кадрах видеонаблюдения, как она просматривает товары в магазине Apple в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
Посетительница рассматривала MacBook, а затем подошла к последней модели iPhone. Через мгновение она поднесла ко рту противоугонную проволоку, которая не такая уж и тонкая, и принялась ее жевать.
После нескольких попыток Цю удалось раскусить его, прежде чем тайно бросить смартфон в сумку и уйти из магазина.
Несмотря на то, что в магазине сработала сигнализация, никто из сотрудников не понял, что произошло. Считая, что ее грабеж сошел с рук, полиции не понадобилось много времени, чтобы догнать ее через 30 минут.
С тех пор Цю была задержана и находится под следствием: она заявила полиции, что недавно потеряла свой телефон и, хотя она собиралась купить новый, ее испугали высокие цены, что заставило ее задуматься о краже.
Видеозапись стала вирусной, и люди начали шутить:
- Надо было сначала перекусить все провода ко всем камерам наблюдения в этом районе
- Телефон не стоит столько, сколько ее зубы
- Учитывая усилия, которые пришлось приложить, чтобы перекусить защитный трос, я бы сказал, что она "заслужила" этот iPhone
Напомним, мужчина отменил свидание из-за наряда своей девушки. Он рассказал, что она одела.
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