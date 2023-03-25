Они все еще популярны: распространены мифы о витамине С, которые стоит забыть

В народе принято считать, что больше всего витамина С содержится в апельсинах и лимонах. Однако это совсем не так. В какие еще мифы о витамине С украинцы все еще верят — читайте в материале ТСН.ua.

Эксперт по здоровью и дипломированный врач Ульяна Вернер опровергает самые популярные мифы о витамине С, в которые вы могли все еще верить.

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К сожалению, это утверждение есть миф. Ведь основная задача витамина С заключается в синтезе коллагена, который помогает улучшить состояние кожи, структурную целостность костей и кровеносных сосудов.

Также это органическое соединение помогает синтезировать норепинефрин и дофамин, необходимые для поддержания основных функций мозга и положительного настроения. Если вы хотите укрепить иммунитет, лучше добавить в свой рацион витамины D и А.

Улучшение усвоения железа

Недавние исследования показали, что витамин С не помогает повышать уровень гемоглобина у людей с железодефицитной анемией, если принимать его вместе с препаратами железа. Он остается на том же уровне, что и при приеме только препаратов железа.

Ульяна Вернер также отмечает, что самоназначение любых препаратов по советам знакомых или из Сети, особенно при серьезных симптомах, таких как железодефицитная анемия, очень опасно.

Витамин С можно употреблять в любых количествах

Есть суточная норма витамина С, которая составляет 90 мг для мужчин, 70 мг для женщин, 55 мг для детей дошкольного возраста и 60 мг для детей школьного возраста. При этом безопасным максимальным пределом употребления этого органического соединения является 2000 мг/сут. Если эта норма превышать, можно получить диарею, камни в почках, желудочные расстройства и т.д.

Витамин С нужен нашему оргиназму для правильного его функционирования. Найти органическое соединение можно в следующих продуктах:

100 г шиповника в сухом виде – 1200 мг;

100 г облепихи или черной смородины – 200 мг;

100 г зеленого перца – 150 мг;

100 г брокколи – 136 мг;

100 г брюссельской капусты – 120 мг.

А вот в 1 апельчине или лимоне содержится всего лишь 70 мг витамина С.

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