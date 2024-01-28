Військовий запропонував покарання для ухилянтів, які втекли за кордон

На думку військового, ухилянти не мають нічого вирішувати в Україні..

Люди, які опинилися за кордоном під час повномасштабного вторгнення, не виконали свій конституційний обов'язок із захисту Батьківщини. Вони просто втекли.

Таку думку висловив екскомандир роти 47 бригади Микола Мельник, пише "Українська правда".

Як зазначає боєць, на аргументи про те, що це стаття Конституції має подвійне чи потрійне тлумачення, сильно зважати не потрібно. Ці люди, наголошує він, елементарно втекли.

"Вони – звичайні боягузи. Я вважаю, що їх треба позбавити пасивного й активного права голосу в Україні. Вони не мають права тут нічого вирішувати", – впевнений Мельник.

З іншого боку, додав військовий, він проти того, щоб ухилянтам блокували рахунки чи робили ще щось.

Раніше у ДПСУ розповіли про найпопулярніші маршрути втечі за кордон.

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