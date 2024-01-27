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Таксист вивозив ухилянтів до Румунії – подробиці від ДПСУ

Таксист вивозив ухилянтів до Румунії – подробиці від ДПСУ

Таксист та ухилянти, яких він намагався вивезти до Румунії / Фото: скриншот

Чоловік допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон.

Українські прикордонники викрили чергову схему вивезення ухилянтів за кордон. Таксист за 2 тисячі євро вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску.  

Про це повідомляє ДПСУ.

"Місцевий таксист віз двох "клієнтів", котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники встановили особу організатора та наразі вживають заходи для його затримання. 

Водію, який безпосередньо вивозив ухилянтів за кордон, загрожує кримінальна, а пасажирам – адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, з України не випустили футбольну команду, гравці якої мають інвалідність – у ДПСУ назвали причину.

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