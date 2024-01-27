З Одеси курсуватиме трансфер до аеропорту в Молдові – подробиці

В Україні найближчим часом планують запустити перший трансфер, який курсуватиме від Одеси до молдовського аеропорту в Кишиневі.

Про це розповів очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, завдяки пришвидшеним процедурам контролю на кордоні поїздка загалом триватиме чотири години.

Щоб зареєструватися на цей трансфер, використовуватимуть електронну систему, куди треба буде прикріпити копію квитка на літак із Кишинева. Зокрема, туди також потрібно буде внести свої особисті дані та відомості про військовий облік.

Як це працюватиме:

формування груп пасажирів відбуватиметься за 2-3 дні до відправлення авіарейсів з м. Кишинів (основні: Кишинів – Стамбул, Кишинів – Варшава, Кишинів – Відень);

автобус відправлятиметься з попередньо зареєстрованими пасажирами з Одеси.

"Це має пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів та розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"). Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень", - додав Кіпер.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому в Ізраїлі літають цивільні літаки, а в Україні – ні.

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