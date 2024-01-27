Таксист вывозил уклонистов в Румынию – подробности от ГПСУ

Украинские пограничники разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу. Таксист за 2 тысячи евро вывозил нарушителей в Румынию в объезд пунктов пропуска.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Местный таксист вез двух "клиентов", заплативших по две тысячи евро за незаконное пересечение границы. Их действиями дистанционно руководил организатор схемы, пока пограничники не остановили автомобиль", — говорится в сообщении.

Пограничники установили личность организатора и принимают меры по его задержанию.

Водителю, непосредственно вывозившему уклонистов за границу, грозит уголовная, а пассажирам – административная ответственность.

Напомним, из Украины не выпустили футбольную команду, игроки которой имеют инвалидность – в ГПСУ назвали причину.

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