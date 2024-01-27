Поможет сэкономить семейные финансы: зачем выбивать сырые яйца в форму для льда

Зачем выливать сырые яйца в форму для льда? Казалось бы – это просто удивительный трюк. Но на самом деле он поможет сэкономить ваши деньги.

Немногие знают, что сырые яйца можно замораживать и хранить в морозильной камере гораздо дольше, чем в холодильнике. И для этого вам как раз и пригодится форма для льда.

Зачем замораживать яйца? Прежде всего иногда бывает, что в магазине акция на яйца и вы можете купить больше, чем потом сможете использовать. А также, вам не придется выбрасывать яйца, если вы не успеваете их съесть по какой-либо другой причине. Следовательно, этот лайфгак поможет сэкономить ваши деньги.

Еще одним неочевидным плюсом является организация пространства. Если вы заморозите яйца, в холодильнике освободится место для других продуктов. К тому же, перед приготовлением вам не придется мыть и разбивать экономящую время скорлупу.

Как можно заморозить яйца без скорлупы

В первую очередь, стоит отметить, что замораживать яйца в скорлупе не стоит. Дело в том, что в них содержится вода, из-за заморозки расширяющаяся, поэтому скорлупа может треснуть.

Итак, сначала хорошо вымойте яйца, которые вы хотите заморозить. Важно, чтобы они были свежими. Затем выбейте их в форму для льда. Кстати белок и желток можно смешать вместе с помощью вилки.

Затем положите форму в морозильную камеру. Когда яйца затвердеют, переложите форму в пакет и снова поместите в морозильник. Так вы сможете их легко получить, когда захотите приготовить.

Кстати, в морозильной камере замороженные сырые яйца могут храниться до 6 месяцев, а вот в холодильнице их срок хранения значительно короче – 3-5 недель.

Как разморозить яйца

Предварительно извлеките яйца из морозильной камеры, положите их в холодильник. Они должны постоять там несколько часов, чтобы разморозиться. Если собираетесь готовить яичницу, эта процедура не обязательна. Можно готовить сразу.

В таком виде сырые яйца подходят для приготовления различных десертов и соленых блюд (например, омлета). Однако стоит отметить, что их вкус немного изменится, станет менее выраженным.

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