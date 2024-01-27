Как повысить успешность мобилизации: представитель 47-й ОМБр дал ответ

Дмитрий Лазуткин привел пример Израиля, где без службы в армии труднее выстраивать свою дальнейшую карьеру, особенно в госструктурах.

В контексте мобилизации очень важно то, что нужно повышать институционально престиж военной службы, чтобы человек понимал, что это для него станет потом, возможно, социальным лифтом.

Такое мнение высказал начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире Radio NV, отвечая на вопрос, как повысить успешность мобилизации в Украине.

"Например, как в том же Израиле. Без службы в войске труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас. Я думаю, этот путь при внедряемом сейчас рекрутинге может привести к повышению качественных и количественных показателей", – отметил он.

Напомним, ранее ТСН.ua объяснил, на каком этапе сейчас находится новый законопроект о мобилизации: почему "затихли" нардепы и когда будет решение Рады.

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