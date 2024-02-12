Туск объяснил, к чему может привести блокада границы с Украиной

По словам польского премьера, не может быть так, чтобы кто-то использовал эмпатию к Украине как средство неадекватной конкуренции с местными компаниями.

Нарастающие экономические проблемы, в частности ситуация на границе с польскими аграриями и перевозчиками, могут привести к росту антиукраинских сантиментов в Польше.

Об этом во время встречи в воскресенье с жителями города Моронг Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток РП) заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает "Укринформ".

По словам польского премьера, решения ЕС по Украине и реализации Европейского зеленого соглашения прямо вредят интересам тысяч аграриев в Польше и Европе. Он отметил, что в Польше это особенно ощутимо из-за географической близости к Украине, поэтому страна находится в особой ситуации.

Туск напомнил, что вопрос ограничения наплыва продуктов из Украины поднимался им во время недавнего разговора в Киеве с Владимиром Зеленским.

"То, что несколько сотен или несколько тысяч человек в Украине хотят заработать большие деньги, это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству и Украине как нации в вооруженном противостоянии с Россией. И точно ничто не изменит нашего мнения в этом вопросе. Но не может быть так, чтобы из-за войны и этой эмпатии и открытости к Украине кто-то использовал войну как средство нечестной или неадекватной конкуренции с нашими компаниями, с нашими работниками, с нашими фермерами", — подчеркнул глава польского правительства.

Премьер также предостерег, что нарастание экономического конфликта может привести к "внезапному появлению антиукраинских сантиментов".

Напомним:

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". Также протестующие пытаются препятствовать перегрузке сельскохозяйственной продукции по железнодорожному транспорту на автомобильный.

Накануне стало известно, что фермеры ужесточили блокаду границы.

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