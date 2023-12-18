Поляки снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

Польские фермеры жалуются на "трагическую ситуацию на рынке" из-за украинцев.
В понедельник, 18 декабря, в 13:30 по местному времени польские фермеры планируют присоединиться к акции протеста перевозчиков по блокированию пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Об этом сообщил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter (X).
По его словам, польские фермеры из организации "Объединенное село" присоединятся к перевозчикам "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в жатву 2023 года, а также нехваткой системных решений". в целях защиты отечественного рынка".
Каковы их требования
Меклер сообщил, что фермеры требуют:
- остановки импорта сахара из Украины,
- немедленной выплаты прямых субсидий,
- поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне,
- компенсаций для производителей кукурузы
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