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Поляки снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поляки снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Польские фермеры жалуются на "трагическую ситуацию на рынке" из-за украинцев.

В понедельник, 18 декабря, в 13:30 по местному времени польские фермеры планируют присоединиться к акции протеста перевозчиков по блокированию пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter (X).

По его словам, польские фермеры из организации "Объединенное село" присоединятся к перевозчикам "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в жатву 2023 года, а также нехваткой системных решений". в целях защиты отечественного рынка".

Каковы их требования

Меклер сообщил, что фермеры требуют:

  • остановки импорта сахара из Украины,
  • немедленной выплаты прямых субсидий,
  • поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне,
  • компенсаций для производителей кукурузы

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Дата публикации
Просмотры
537
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