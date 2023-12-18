Поляки снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

В понедельник, 18 декабря, в 13:30 по местному времени польские фермеры планируют присоединиться к акции протеста перевозчиков по блокированию пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter (X).

Также читайте Блокада границы в Польше: какими могут быть последствия забастовок

По его словам, польские фермеры из организации "Объединенное село" присоединятся к перевозчикам "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в жатву 2023 года, а также нехваткой системных решений". в целях защиты отечественного рынка".

Каковы их требования

Меклер сообщил, что фермеры требуют:

остановки импорта сахара из Украины,

немедленной выплаты прямых субсидий,

поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне,

компенсаций для производителей кукурузы

Напомним, ранее в СМИ информировали, что польские перевозчики могут снова заблокировать границу.

Ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.