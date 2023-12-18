Поляки знову планують блокувати кордон із Україною: що відомо

Польські фермери скаржаться на "трагічну ситуацію на ринку" через українців.

У понеділок, 18 грудня, о 13.30 за місцевим часом польські фермери планують долучитися до акції протесту перевізників із блокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X).

Також читайте Блокада кордону у Польщі: якими можуть бути наслідки страйків

За його словами, польські фермери із організації "Об’єднане село" доєднаються до перевізників "через трагічну ситуацію на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Які їхні вимоги

Меклер повідомив, що фермери вимагають:

зупинки імпорту цукру з України,

негайної виплати прямих субсидій,

підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні,

компенсацій для виробників кукурудзи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ інфомрували, що польські перевізники можуть знову заблокувати кордон.

Провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.