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Поляки знову планують блокувати кордон із Україною: що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поляки знову планують блокувати кордон із Україною: що відомо

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" / Фото: Державна прикордонна служба України

Польські фермери скаржаться на "трагічну ситуацію на ринку" через українців.

У понеділок, 18 грудня, о 13.30 за місцевим часом польські фермери планують долучитися до акції протесту перевізників із блокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X).

За його словами, польські фермери із організації "Об’єднане село" доєднаються до перевізників "через трагічну ситуацію на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Які їхні вимоги

Меклер повідомив, що фермери вимагають:

  • зупинки імпорту цукру з України,
  • негайної виплати прямих субсидій,
  • підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні,
  • компенсацій для виробників кукурудзи.

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Дата публікації
Перегляди
537
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