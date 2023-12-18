Поляки знову планують блокувати кордон із Україною: що відомо

Польські фермери скаржаться на "трагічну ситуацію на ринку" через українців.
У понеділок, 18 грудня, о 13.30 за місцевим часом польські фермери планують долучитися до акції протесту перевізників із блокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.
Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X).
За його словами, польські фермери із організації "Об’єднане село" доєднаються до перевізників "через трагічну ситуацію на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".
Які їхні вимоги
Меклер повідомив, що фермери вимагають:
- зупинки імпорту цукру з України,
- негайної виплати прямих субсидій,
- підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні,
- компенсацій для виробників кукурудзи.
Провідні новини дня:
- Він втік з Росії і воює за Україну: боєць РДК “Івар” про те, що відбувалося в РФ на початку вторгнення
- Київ виділив із бюджету на ЗСУ лише 1%: скандал набирає обертів - Зеленський відреагував
- Мають бути на передовій, а не в Європі: Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок (фото)