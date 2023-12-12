Блокада кордону у Польщі: якими можуть бути наслідки страйків

На жаль, протести польських перевізників загрожують наслідками. Рух вантажівок може зупинитися на тривалий час.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в ефірі КИЇВ24.

"Якщо, не дай Боже, продовжиться страйк тут і не буде розблоковано інші пункти пропуску, на жаль, будемо мати не дуже гарну позицію… Найближчий тиждень, якщо ситуація не вирішиться, то потім фактично зупиниться рух вантажних автомобілів на 1,5 місяця", – застеріг він.

Балін додає, що очікуються нові зловживання з боку страйкарів. Для того, щоб це унеможливити, розпочалися перемовини з польськими асоціаціями, в тому числі з компаніями, які підтримують страйк.

"Про ті точки дотику, про які ми можемо домовитись. І якщо ми домовимося, з чим ми маємо іти до своїх урядів для того, щоб це питання знялося раз і назавжди", – підсумував він.

Нагадаємо, під час виступу у сеймі 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію з польськими перевізниками, які блокують кордон з Україною.

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