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Блокада кордону у Польщі: якими можуть бути наслідки страйків

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Блокада кордону у Польщі: якими можуть бути наслідки страйків

Вантажівки у черзі на українсько-польському кордоні / Фото: Міністерство інфраструктури України

Ситуація на кордоні залишається критичною.

На жаль, протести польських перевізників загрожують наслідками. Рух вантажівок може зупинитися на тривалий час.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в ефірі КИЇВ24.

"Якщо, не дай Боже, продовжиться страйк тут і не буде розблоковано інші пункти пропуску, на жаль, будемо мати не дуже гарну позицію… Найближчий тиждень, якщо ситуація не вирішиться, то потім фактично зупиниться рух вантажних автомобілів на 1,5 місяця", – застеріг він.

Балін додає, що очікуються нові зловживання з боку страйкарів. Для того, щоб це унеможливити, розпочалися перемовини з польськими асоціаціями, в тому числі з компаніями, які підтримують страйк.

"Про ті точки дотику, про які ми можемо домовитись. І якщо ми домовимося, з чим ми маємо іти до своїх урядів для того, щоб це питання знялося раз і назавжди", – підсумував він.

Нагадаємо, під час виступу у сеймі 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію з польськими перевізниками, які блокують кордон з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
924
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