Манчестер Юнайтед – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Щоб вийти до плейоф ЛЧ, "червоним дияволам" потрібно перемогти мюнхенців і сподіватися, що "Копенгаген" з "Галатасараєм" зіграють внічию.

У вівторок, 12 грудня, "Манчестер Юнайтед" прийме "Баварію" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед останнім туром "Баварія" з 13 очками впевнено лідирує в групі А та забронювала собі вихід в 1/8 фіналу з першого місця.

А ось "Манчестер Юнайтед" перебуває за крок від вильоту з найпрестижнішого єврокубка. Команда Еріка тен Гага з 4 балами йде на останній позиції у квартеті позаду "Копенгагена" та "Галатасарая", яка мають у своєму активі по 5 залікових пунктів.

Щоб фінішувати на другій сходинці та потрапити до плейоф Ліги чемпіонів, "червоним дияволам" потрібно перемогти "Баварію" та сподіватися, що в паралельному матчі "Копенгаген" і "Галатасарай" зіграють між собою внічию.

Додамо, що в першому турі поточного розіграшу Ліги чемпіонів "Баварія" на своєму полі здолала "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:3.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Баварія

На території України поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Манчестер Юнайтед" і "Баварією" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають мюнхенський клуб. На перемогу команди Томаса Тухеля можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Нічия – 4,00. Виграш "манкуніанців" – 2,82.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів виходять по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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