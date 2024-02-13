Россия готовится к военной конфронтации с Западом: Европу призывают готовиться

Это связано с планами РФ удвоить количество войск вдоль границ с членами НАТО.

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Об этом заявила служба внешней разведки Эстонии, пишет Reuters.

Как отмечается, все больше и больше западных чиновников, анализируя действия Кремля, склоняются к выводу, что РФ готовит военную угрозу странам НАТО. В результате чего чиновники призывают Европу подготовиться путем перевооружения.

Такая оценка основывается на российских планах удвоить количество войск, размещённых вдоль границы с членами НАТО Финляндией и странами Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия избрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", — отметил глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин.

Напомним, что Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО на саммите Альянса.

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