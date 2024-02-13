В Авдеевку пришли подкрепления, чтобы удержать город: подробности от ВСУ

В Авдеевке Донецкой области провели ротацию некоторых подразделений 110-й отдельной механизированной бригады. Их заменили другими подразделениями ВСУ. Ведь у самого подразделения сейчас нет ресурсов, чтобы удержать город.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач.

"У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление. Мы рассчитываем на дружеские подразделения. Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление". Я не буду говорить, что это за подразделение, но это мощная поддержка. Нам немного спокойнее стало, когда она пришла", – рассказал Секач.

По его словам, в Авдеевке продолжаются бои за город и окрестности. Россияне пытаются перерезать линию снабжения. В частности, оккупанты имеют преимущество в авиации.

"Мы не можем повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются. Они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задачи, и они пытаются выполнить его как угодно", – говорит Секач.

Задача врага, считает представитель ВСУ, взять Авдеевку до президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте.

Напомним, издание Forbes сообщило, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад. Третья отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

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