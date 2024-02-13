Как сейчас выглядит Авдеевский коксохим: жуткое видео

Авдеевский коксохим россияне уничтожили, как и Азовсталь в Мариуполе. По предприятию постоянно летят вражеские снаряды.

Видео с завода показал журналист Денис Казанский в своем Telegram.

"Авдеевский коксохим, как и "Азовсталь", уже вряд ли подлежит восстановлению", – подписал он кадры.

На видео слышны постоянные взрывы, которые раздаются на заводе, а стены здания и оборудование полностью разрушены.

Как сейчас выглядит Авдеевский коксохим - видео

Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне могут захватить Авдеевку в Донецкой области в ближайшие недели. Оккупационные войска России продвигаются по двум направлениям: на юго-востоке и в центре города.

В то же время Forbes пишет, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад. Третья отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

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