Який зараз виглядає має Авдіївський коксохім: моторошне відео

Авдіївський коксохім росіяни знищили вщент, як і Азовсталь у Маріуполі. По підприємству постійно летять ворожі снаряди.

Відео з заводу показав журналіст Денис Казанський у своєму Telegram.

"Авдіївський коксохім, як і "Азовсталь", уже навряд чи підлягає відновленню", - підписав він кадри.

На відео чутно постійні вибухи, які лунають на заводі, а стіни будівлі та обладнання повністю зруйновані.

Який зараз вигляд має Авдіївський коксохім — відео

Нагадаємо, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни можуть захопити Авдіївку на Донеччині найближчими тижнями. Окупаційні війська Росії просуваються за двома напрямками: на південному сході та в центрі міста.

Водночас Forbes пише, що ЗСУ направили на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад. Третя окрема штурмова бригада - єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

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