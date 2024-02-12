Генштаб сообщил, что происходит на Авдеевском и Купянском направлениях

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. На Авдеевском направлении украинские воины отразили 14 атак врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба 12 февраля.

Генштаб предоставил информацию по каждому из направлений фронта.

Так, на Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

направлениях подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 20 населенных пунктов.

направлениях противник осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 20 населенных пунктов. На Купянском направлении ВСУ отразили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

ВСУ отразили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области. На Лиманском направлении украинская армия отразила атаку врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где он безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

украинская армия отразила атаку врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где он безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. На Бахмутском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районе самой Авдеевки и еще 4 атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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"Российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области", — добавили в Генштабе.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение.

силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение. На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались Херсон, Антоновка, ", – говорится в сводке.

Напомним, по словам начальника службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергея Диброва, сейчас погодные условия не способствуют активному движению россиян на Лиманском направлении. Однако Россия, вероятно, готовится к новому наступлению.

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