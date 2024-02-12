Линия фронта двигается: в ВСУ назвали планы и действия врага в районе Авдеевки

В районе Авдеевки линия боестолкновения двигается в обе стороны.

Российские войска стремятся достичь оперативного окружения Авдеевки Донецкой области. Сейчас линия фронта там двигается в обе стороны.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона 12 февраля.

Лыховий доложил о ситуации на Авдеевском направлении фронта.

"Ситуация динамична. Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию поставок в Авдеевке и обеспечить оперативное окружение", — сказал спикер Сил обороны.

"Линия боестолкновения двигается не в одну сторону, как кому-то может показаться", — подчеркнул он.

Читайте главные новости дня:

Лыховий также указал, что если раньше российские войска применяли тактику малых пехотных групп, то в последнее время привлекают больше бронетехники, в частности танки и боевые машины пехоты.

Напомним, издание Forbes сообщило, что ВСУ направили подкрепление в Авдеевку. Не исключено, что речь идет об одной из лучших украинских бригад – третьей штурмовой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Репортаж ТСН из Авдеевки: на линии столкновения враг снова сунет вперед

Читайте также: