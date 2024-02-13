До Авдіївки прийшло підкріплення, щоб втримати місто: подробиці від ЗСУ

В Авдіївці на Донеччині провели ротацію деяких підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади. Їх замінили іншими підрозділами ЗСУ. Адже сам підрозділ нині не має ресурсів, щоб втримати місто.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач.

"У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення. Ми розраховуємо на дружні підрозділи. Вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ, але це потужна підтримка. Нам трохи спокійніше стало, коли вона прийшла", – розповів Сєкач.

За його словами, в Авдіївці тривають бої за місто й околиці. Росіяни намагаються перерізати лінію постачання. Зокрема, окупанти мають перевагу в авіації.

"Ми не можемо повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються. Вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його, як завгодно", –- каже Сєкач.

Завдання ворога, вважає представник ЗСУ, – взяти Авдіївку до президентських виборів в РФ, які відбудуться в березні.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що ЗСУ спрямували на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад. 3-тя окрема штурмова бригада – єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

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