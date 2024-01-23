Очень напуганы: россияне устанавливают ПВО вокруг Питера (видео)

Очевидно, граждан РФ очень пугают все чаще происходящие атаки БпЛА.
В частности после последних событий в Ленинградской области жители региона заметили комплекс С-300. Наверное, россияне надеются, что он поможет им.
Видео обнародовал российский телеграмм-канал "ASTRA".
"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", – говорится в сообщении.
Интересно, что после почти двух лет бессмысленной войны против Украины и убийства мирных людей россияне таки осознали: возмездие неизбежно. И правильно, что готовятся к худшему, потому что лучшее их уже точно не ждет.
Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.
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