Очень напуганы: россияне устанавливают ПВО вокруг Питера (видео)

Очевидно, граждан РФ очень пугают все чаще происходящие атаки БпЛА.

В частности после последних событий в Ленинградской области жители региона заметили комплекс С-300. Наверное, россияне надеются, что он поможет им.

Видео обнародовал российский телеграмм-канал "ASTRA".

Россияне устанавливают ПВО вокруг Питера

"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", – говорится в сообщении.

Интересно, что после почти двух лет бессмысленной войны против Украины и убийства мирных людей россияне таки осознали: возмездие неизбежно. И правильно, что готовятся к худшему, потому что лучшее их уже точно не ждет.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.

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