Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу

Этот терминал – один из новейших и самых важных в России.

В результате ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ остановил свою работу.

Об этом сообщают источники ТСН.

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Этот терминал – один из новейших и самых важных в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.

Позже стало известно, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о недавней серии атак по территории России.