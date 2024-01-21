"Ливерпуль" разбил "Борнмут" с Забарным и укрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа оторвалась от преследователей в борьбе за титул.

"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Виталити" завершился со счетом 0:4 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины игры "мерсисайдцы" вышли вперед – Дарвин Нуньес забил, а результативную передачу отдал Диогу Жота.

На 71-й минуте "красные" укрепили свое преимущество в счете – Жота отметился голом, воспользовавшись пасом Коди Гакпо.

А на 80-й минуте подопечные Юргена Клоппа довели дело до разгрома – Жота оформил дубль. В этот раз в роли ассистента выступил 20-летний Коннор Брэдли.

Однако это был еще не конец. В компенсированное время хозяева в четвертый раз поразили ворота "вишен" – на 90+3-й минуте Нуньес также сделал дубль. Ассист занес в свой актив Джо Гомес.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле полный матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Ливерпуль"

После этой победы "Ливерпуль" (48 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Мерсисайдский клуб на 5 баллов опережает "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Виллу". Правда, "горожане" имеют матч в запасе. "Борнмут" (25 пунктов) остался на 12-м месте.

В следующем туре "Ливерпуль" 31 января примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. Команда Забарного 1 февраля на выезде сыграет против "Вест Хэма".

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко уничтожил соперника и прервал трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

"Реал" без Лунина оформил зрелищный камбэк и вернулся на первое место в Ла Лиге (видео)

"Бавария" потерпела сенсационное поражение и отпустила "Байер" в отрыв на вершине Бундеслиги (видео)