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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт отказалась от актерства ради мечты

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт отказалась от актерства ради мечты

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Актриса решила попробовать себя в другой профессии.

Американская актриса, звезда "Сумерек" Кристен Стюарт ошеломила заявлением, что приостановит сниматься в фильмах на некоторое время.

Так, 33-летняя знаменитость будет отказываться от ролей в кинолентах ради своей мечты. Она решила испытать свои силы как режиссер. По словам Кристен, она уже пять лет пытается найти финансирование для собственного проекта. В частности, она еще с 2018 года настроена снять будущий цикл фильмов "Хронология воды" на основе мемуаров писательницы Лидии Юкнович 2011 года.

Впрочем, несмотря на поддержку известными актерами и продюсерами Кристен Стюарт все еще не удалось дойти до цели.

Кристен Стюарт / © Associated Press
Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

"Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-то другого. И да, я наконец оставлю актерство. Я не буду сниматься ни в одном фильме, пока не сделаю этот фильм. Я вам точно это говорю. Думаю, так будет лучше", - смеясь подчеркнула актриса в интервью Variety.

Напомним, недавно известный американский рэпер Канье Вест отличился своим эпатажным поступком. Звезда за 850 тысяч долларов изменил свою внешность.

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