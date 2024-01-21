Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт відмовилася від акторства заради мрії

Американська акторка, зірка "Сутінок" Крістен Стюарт приголомшила заявою, що призупинить зніматися у фільмах на деякий час.

Так, 33-річна знаменитість відмовлятиметься від ролей у кінострічках задля своєї мрії. Вона вирішила випробувати свої сили як режисерка. За словами Крістен, вона вже п'ять років намагається знайти фінансування для власного проєкту. Зокрема, вона ще з 2018 року налаштована відзняти майбутній цикл фільмів "Хронологія води" на основі мемуарів письменниці Лідії Юкнавич 2011 року.

Втім, незважаючи на заручення підтримкою відомих акторів і продюсерів, Крістен Стюарт все ще не вдалося дійти до мети.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

"Я збираюся зняти цей фільм, перш ніж працювати на когось іншого. І так, я нарешті залишу акторство. Я не зніматимуся у жодному фільмі, поки не зроблю цей фільм. Я вам точно це кажу. Думаю, так буде краще", - сміючись наголосила акторка в інтерв'ю Variety.

Нагадаємо, нещодавно відомий американський репер Каньє Вест вирізнився своїм епатажним вчинком. Зірка за 850 тисяч доларів змінив свою зовнішність.

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