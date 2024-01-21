На фронті відбулося 59 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 21 січня, на фронті відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 4 атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та неподалік населених пунктів Ямполівка, Григорівка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Український військовий на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ласточкине, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 3 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Максимільянівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Богоявленка, Старомайорське, Зелене Поле.

На Запорізькому напрямку відбито 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Новотягинка Херсонської області.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

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Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.

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