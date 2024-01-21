Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших в Росії.

Внаслідок нічної атаки безпілотників СБУ нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ зупинив свою роботу.

Про це повідомляють джерела ТСН.

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Цей термінал – один із найновіших та найважливіших в Росії. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Росії. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів.

Пізніше стало відомо, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нещодавню серію атак по території Росії.