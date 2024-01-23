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Дуже налякані: росіяни встановлюють ППО довкола Пітера (відео)

Дуже налякані: росіяни встановлюють ППО довкола Пітера (відео)

С-300 РФ / Фото: wikipedia.org

Вочевидь, громадян РФ дуже лякають атаки БпЛА, які відбуваються дедалі частіше.

Зокрема, після останніх подій у Ленінградській області мешканці регіону помітили комплекс С-300. Напевно, росіяни сподіваються, що він їм допоможе.

Відео оприлюднив російський телеграм-канал "ASTRA".

Росіяни встановлюють ППО довкола Пітера

Росіяни встановлюють ППО довкола Пітера

"С-300 ставлять довкола Пітера. Так що готуємось, хлопці, до гіршого", – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що після майже двох років безсенсовної війни проти України й вбивства мирних людей росіяни таки усвідомили: відплата є неминучою. І правильно, що готуються до гіршого, бо краще на них вже точно не чекає.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів.

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