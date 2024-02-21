Как украинские дроны долетают до Москвы – Игнат раскрыл подробности

Украинские беспилотники долетают на территорию России и даже к Москве, потому что у врага недостаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому всю территорию страны-агрессора защитить невозможно.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО. Поэтому противник использует ее на тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. И конечно, они перемещают ПВО из других регионов, где у них нет такой потребности, а усиливают приграничные области с Украиной", — рассказал он.

По его словам, Россия в первую очередь сосредотачивает системы противовоздушной обороны на линии столкновения.

"Без ПВО российским войскам будет очень сложно, потому что могут быть по ним воздушные атаки, в том числе и нашей авиации. Поэтому они будут прикрывать линию фронта – это понятно. Также будут прикрывать Крым. Другие города тоже, где что-то долетает к ним, они имеют средства прикрытия, но, как говорится, "в полях" там нет ни одного ПВО", — добавил спикер.

По словам Игната, Россия использует такую же тактику при нанесении ударов по Украине – прокладывает маршруты там, где нет достаточного количества средств ПВО.

Напомним, Игнат сделал ошеломляющее заявление о F-16 – этого не делала ни одна страна.

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