Сколько "Искандеров" РФ развернула вдоль границы с Украиной: ответ ГУР МО

В сентябре РФ вдоль границы с Украиной развернуло 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". На сегодня добавилось еще две.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"Намного измениться не может. Производство у них маленькое. 46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, применяемую для пусков именно баллистических ракет с территории России", — отметил он.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему кафиры бьют баллистикой поздно ночью.

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