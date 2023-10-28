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Россияне атаковали Днепропетровщину "Искандерами": сколько ракет удалось сбить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне атаковали Днепропетровщину "Искандерами": сколько ракет удалось сбить

Ракета. / Фото: Associated Press

Ракеты не достигли своих целей.

Российская армия ночью против 28 октября атаковала Днепропетровщину "Искандерами". Оккупанты выпустили четыре ракеты по территории региона.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали воздушные цели из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", — говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили три крылатых ракеты. Впрочем, отмечается, что четвертая тоже не достигла своей цели.

Напомним, в Днепропетровской области воздушная тревога продолжалась с 00:57 до 02:43. ПС предупреждали об угрозе ракетного удара. СМИ сообщили, что на Днепропетровщине раздались взрывы.

Утром местные власти рассказали о ночных взрывах в Днепре. Известно, что в области работала ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
1358
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