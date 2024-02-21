Як українські дрони долітають до Москви – Ігнат розкрив подробиці

Українські безпілотники долітають на територію Росії, ба більше, навіть до Москви, тому що у ворога недостатньо засобів протиповітряної оборони. Саме тому всю територію країни-агресорки захистити неможливо.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Усю Росію перекрити неможливо, немає стільки засобів, щоб таку територію щільно наситити ППО. Тому противник використовує її на тих напрямках, які вважає загрозливими для себе. І звісно, вони переміщують ППО з інших регіонів, де в них немає такої потреби, а посилюють прикордонні області з Україною", - розповів він.

За його словами, Росія першочергово зосереджує системи протиповітряної оборони на лінії зіткнення.

"Без ППО російським військам буде дуже складно, тому що можуть бути по них повітряні атаки, зокрема й нашої авіації. Тому вони будуть прикривати лінію фронту – це зрозуміло. Також будуть прикривати Крим. Інші міста теж, де щось таки долітає до них, вони мають засоби прикриття. Але, як то кажуть, "в полях" там немає жодного ППО», - додав речник.

За словами Ігната, Росія використовує таку ж тактику при завданні ударів по Україні – прокладає маршрути там, де немає достатньої кількості засобів ППО.

Нагадаємо, Ігнат зробив приголомшливу заяву про F-16 – цього не робила жодна країна.

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