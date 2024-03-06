Астрологічний прогноз на 6 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим раніше – нові навряд чи виявляться успішними.

Символ дня: Морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, нефритовий

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня є серйозною небезпекою, тому необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можливі осяяння, що дають відповіді на багато життєвих питань.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про те, що станеться з людиною найближчим часом.

Табу дня: необхідно бути обережними до води.

Цитата дня: «Коли щось закінчується у житті, чи то погане чи добре, залишається порожнеча. Але порожнеча, що залишилася після поганого, заповнюється сама собою, а щоб заповнити порожнечу, що залишилася після хорошого, потрібно знайти щось найкраще» (Ернест Гемінгвей).

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