Українські військові попередили про застосування ворожої балістики

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 6 березня 2024 року Україні дошкуляють не лише ворожі безпілотники, але й балістика.
Повітряні Сили ЗСУ, окрім інформації про ворожі дрони, заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Пізніше вони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО.
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