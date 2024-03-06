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Українські військові попередили про застосування ворожої балістики

Українські військові попередили про застосування ворожої балістики

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.  / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 6 березня 2024 року Україні дошкуляють не лише ворожі безпілотники, але й балістика.

Повітряні Сили ЗСУ, окрім інформації про ворожі дрони, заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Пізніше вони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. 

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО

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