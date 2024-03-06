Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала новий роман і стосунки з ексчоловіком

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала нові стосунки із Олексієм Ситайлом, про які лише нещодавно оголосила.

Обранець ведучої був головою районного суду Сумської області, а зараз боронить Україну у складі ЗСУ. Вітвіцька, стримуючи сльози, зізналася, що оскільки її коханий служить, то вони не можуть бачитися так часто, як того б хотілося, коли стосунки тільки зародилися:

"У мене коханий служить у Збройних силах. Ми не маємо можливості зараз бачитися. Це коли такі початкові, дуже романтичні стосунки, це складно. Я дуже чекаю на нього з перемогою, я дуже чекаю на нього вдома. Але, наразі немає можливості бачитися. Але є дзвінки, є "++", є відео. Дай боже здоров'я тій людині, котра придумала відеозв'язок", – прокоментувала Вітвіцька у програмі "ЖВЛ".

Соломія Вітвіцька прокоментувала нові стосунки та відносини з колишнім чоловіком – ЖВЛ представляє

За свою екскохану радіє колишній чоловік Вітвіцької Влад Кочатков. Після розлучення експодружжю вдалося залишитися у гарних стосунках. ба навіть Соломія може звернутися до екса за порадою, якщо буде потрібно:

"Я завжди його підтримую, коли він пішов до армії… Якщо потрібна порада чи йому чи мені, я завжди можу його запитати. Мені здається, що то мудро. На світі так багато негативного, що мені здається, що робити ще одну людину ворогом не варто", - пояснила Вітвіцька.

Нагадаємо, тиждень тому Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владом Кочатковим показала свого нового коханого. Ним став військовий ЗСУ Олексій Ситайло. Тоді ексчоловік Вітвіцької здивував своєю реакцією на фото Соломії з новим обранцем.

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