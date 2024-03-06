Орбан встретится с Трампом, чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины

Сиярто не верит, что "Киев может победить Россию".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет обсудить, как прекратить войну России против Украины на этой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто, передает Bloomberg.

По его словам, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

Авторы издания пишут, что "Орбан пытается выслужиться перед Трампом, рассматривая его возвращение в Белый дом как способ облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США".

Сиярто не верит, что "Киев может победить Россию", а "Россия может победить весь Запад", поэтому, по его мнению, переговоры о прекращении войны неизбежны.

"Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны, которая длится уже третий год", — отметили на сайте информационного агентства.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил превратить Украину в "буферную зону".

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