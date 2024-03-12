Вибух у Кривому Розі: в ОВА попередньо повідомили про двох загиблих (фото з місця влучання)

Є постраждалі.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася пожежа у багатоповерхівці. Є інформацію про двох загиблих.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
"Попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Всі деталі – пізніше. Всю інформацію уточнюємо", – написав Лисак.
За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання.
"У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", – написав Вілкул.
Наразі відомо про 30 постраждалих, яких вже прийняли лікарні Кривого Рогу внаслідок ракетного удару росіян, повідомили в ОВА.
П'ятеро в операційній у важкому стані, серед них — дитина.
Нагадаємо, 9 березня українська ППО збила 5 ворожих БпЛА "Шахед-131/136" над Криворізьким районом на Дніпропетровщині.
Читайте також:
- На Дніпропетровщині був "приліт": куди влучили окупанти
- Ракетний удар по Сумах: куди поцілили окупанти та які наслідки обстрілу (фото, відео)
- Російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська