Французький парламент підтримав безпекову угоду з Україною

Перед голосуванням голова уряду Габріель Атталь виступив перед депутатами.

Депутати Національної асамблеї Франції проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя щодо укладеної двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Також читайте Макрон хоче викрити ультраправих у їхній прихильності до РФ: що він задумав

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Всього за підтримку угоди про безпекову співпрацю проголосували 372 депутати нижньої палати французького парламенту, проти цього виступили 99. Дане голосування є рекомендаційним та не має обовʼязкової сили.

Перед голосуванням голова уряду Габріель Атталь виступив перед депутатами та закликав підтримати угоду.

"Голосувати проти – означає дати Владіміру Путіну всі аргументи і сигнал, якого він чекає... Утриматися – означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський подякував Макрону за важливу допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що західні високопосадовці та експерти оцінили можливість відрядження військ до України.

Читайте також: