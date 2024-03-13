На Тернопільщині чоловік пограбував церкву

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На Тернопільщині 63-річний мешканець Підгороднянської громади вчинив крадіжку у недобудованій церкві.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

"До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль звернувся священнослужитель. Він повідомив, що впродовж вихідних невідома особа незаконно проникла на територію будівництва церкви та викрала електричний кабель й переноску", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили особу, причетну до скоєння правопорушення. Це – 63-річний мешканець Підгороднянської громади. Чоловік уже потрапляв в поле зору правоохоронців й притягувався до кримінальної відповідальності.

За крадіжку йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині учень "обчистив" свого вчителя.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кропивницькому чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 грн.

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