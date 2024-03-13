В Тернопольской области мужчина ограбил церковь

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Тернопольской области 63-летний житель Подгороднянского общества совершил кражу в недостроенной церкви.

Также читайте Киевский чиновник украл генератор и сдал в ломбард: сколько лет заключения ему грозит

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Следователи осуществляют расследование в рамках уголовного производства в соответствии с частью 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

"К сотрудникам отделения полиции №1 г. Тернополь обратился священнослужитель. Он сообщил, что в течение выходных неизвестный незаконно проник на территорию строительства церкви и похитил электрический кабель и переноску", — говорится в сообщении.

Оперативники установили личность, причастную к совершению правонарушения. Это 63-летний житель Подгороднянского общества. Муж уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности.

За кражу ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни ученик "обчистил" своего учителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кропивницком мужчина украл в аптеке лекарство за 146 грн.

Читайте также: