В Тернопольской области мужчина ограбил церковь

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
В Тернопольской области 63-летний житель Подгороднянского общества совершил кражу в недостроенной церкви.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.
Следователи осуществляют расследование в рамках уголовного производства в соответствии с частью 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
"К сотрудникам отделения полиции №1 г. Тернополь обратился священнослужитель. Он сообщил, что в течение выходных неизвестный незаконно проник на территорию строительства церкви и похитил электрический кабель и переноску", — говорится в сообщении.
Оперативники установили личность, причастную к совершению правонарушения. Это 63-летний житель Подгороднянского общества. Муж уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности.
За кражу ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
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