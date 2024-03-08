На Волыни ученик "обчистил" своего учителя: сколько валюты украл

После совершенного школьник убегал от полиции по полям, однако правоохранителей его поймали.

В Рожищенской громаде на Волыни ученик одной из сельских школ обокрал своего учителя, похитив из его кошелька 6000 евро и 600 дол.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент" со ссылкой на самого учителя и информацию от правоохранителей.

Ученик одной из школ Рожищенской громады проник в кабинет и, открыв сумку учителя, присвоил содержимое его кошелька. Представительница Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук проинформировала, что размер материального ущерба достиг более 6000 евро и 600 дол.

Следственно-оперативная группа полиции 1 марта прибыла по вызову на место инцидента, а именно в школу. Увидев правоохранителей, ученик сбежал от них полями. Однако полицейские нашли беглеца.

В ходе следственно-оперативных действий выяснилось, что школьник причастен к ряду подобных преступлений.

По словам директора школы, ситуация "находится под всесторонним расследованием", и все соответствующие меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством и школьным уставом. Также будут реализованы необходимые воспитательные и правовые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Расследование продолжается.

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