В немецком городке прохожий пострадал в результате взрыва: что произошло

В немецком городе Охтруп на западе страны прохожий получил тяжелые ранения от взрыва во время утренней прогулки с собакой.

Об этом информирует BILD.

Издание сообщает, что взрыв прогремел утром в 06:30 по местному времени. Мужчина, вышедший на улицу прогуляться с собакой, получил тяжелые ранения, а также ожоги лица и рук.

"Пострадавшего пришлось доставить в больницу на спасательном вертолете", – сообщили в полиции.

Правоохранители работают на месте инцидента, но пока неизвестно, как мог произойти взрыв.

Свидетелем инцидента стала местная журналистка Лео Паслик.

"Прозвучал очень, очень громкий взрыв. Соседи подошли к окнам, некоторые вышли на улицу. И тут мы увидели горящего мужчину, которому сразу же оказали помощь. Вскоре прибыло много пожарных и полиции", — рассказала она.

Расследование дела о взрыве в Охтрупе взяли на себя следователи из Мюнстера. По предварительной информации, речь идет о покушении на убийство.

Местные жители рассказали журналистам, что в результате взрыва пострадал Стефан С. вышел утром из дома вместе со своим йоркширским терьером. Он увидел пакет, который лежал у припаркованного автомобиля и подошел к нему. В этот момент раздался взрыв.

Стефан С. успел сказать людям, пришедшим на помощь, что в пакете была бомба. Мотив ожидаемого покушения пока неизвестен.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия "упорно" не рекомендует своим гражданам ехать в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт прокомментировал "слитую" информацию о Taurus для Украины.

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