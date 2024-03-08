У німецькому містечку перехожий постраждав в результаті вибуху: що сталося

Постраждалого довелося доставити до лікарні на рятувальному вертольоті.

У німецькому місті Охтруп, що на заході країни, перехожий отримав тяжкі поранення від вибуху під час ранкової прогулянки з собакою.

Про це інформує BILD.

Видання повідомляє, що вибух пролунав вранці о 06:30 за місцевим часом. Чоловік, який вийшов на вулицю прогулятися із собакою, отримав тяжкі поранення, а також опіки обличчя та рук.

"Постраждалого довелося доставити до лікарні на рятувальному вертольоті", - повідомили у поліції.

Правоохоронці працюють на місці інциденту, але наразі не відомо, як міг статись вибух.

Свідком інциденту стала місцева журналістка Лео Пасслік.

"Пролунав дуже, дуже гучний вибух. Сусіди підійшли до вікон, деякі вийшли надвір. І тут ми побачили палаючого чоловіка, якому відразу ж надали допомогу. Невдовзі прибуло багато пожежників та поліції", - розповіла вона.

Розслідування справи про вибух в Охтрупі взяли він слідчі з Мюнстера. За попередньою інформацією, йдеться про замах на вбивство.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що в результаті вибуху постраждав Стефан С. вийшов уранці з дому разом зі своїм йоркширським тер'єром. Він побачив пакет, який лежав біля припаркованого авто та підійшов до нього. У цей момент пролунав вибух.

Стефан С. встиг сказати людям, які прийшли на допомогу, що в пакеті була бомба. Мотив очікуваного замаху поки що невідомий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина "наполегливо" не рекомендує своїм громадянам їхати до РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт прокоментував "злиту" інформацію про Taurus для України.

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