Гучне інтервʼю Зеленського: “полювання” Путіна, перелам на фронті і справжні цілі РФ у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1 розповів про ракетний удар по Одесі під час візиту премʼєр-міністра Греції, справжні цілі РФ у війні проти України, необхідність отримання далекобійних ракет і налаштованість українського народу на продовження боротьби.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв’ю українського лідера.

Зеленський озвучив, скільки разів Путін намагався його вбити

Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін намагався його вбити понад 10 разів.

Телеведучий запитав у президента: “Скільки разів Путін намагався вас вбити?”. “Кажуть, більше десяти. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість”, — відповів український лідер.

“Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові на фронті щодня ризикують своїм життям, цивільні, на яких удари, як в Одесі, ризикують також своїм життям. І я, президент своєї країни, тому я також ризикую. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець”, — висловився Зеленський.

Ракетний удар, під який Зеленський потрапив з прем'єром Греції в Одесі

Президент України розповів про ракетний удар, який Росія завдала по порту Одеси, де глава держави перебував разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

“Ми були в порту. І за кілька сотень, я так розумію, 300-400 метрів, був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко прийшла, сирена почала працювати, але дуже коротко, тому що удар йшов з окупованого Криму”, — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що через те, що росіяни вдарили балістикою з Криму, українські захисники просто не встигли зреагувати.

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“Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає — вдарити балістичною ракетою, під час візиту прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований, а я ні”, — сказав український лідер.

Чи можлива перерва у війні з Росією

Президент назвав викликом і проблемою перерву у війні з Росією. Адже від цієї паузи виграє лише Кремль: “Я думаю, перерва у війні — дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для її збереження, для її майбутнього, а також велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму і частини Донбасу”.

Зеленський зауважив, що зараз заяви про паузу звучать і в різних медіа, і від деяких лідерів. Натомість він також каже, що це все говорить про замороження конфлікту. Дехто називає це ceasefire — припинення вогню. Втім, заявляє український лідер, “ми таке вже проходили”.

“Це не пауза у війні, це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит у ракетах. Їх пробують купити в Ірані і вже взяли в Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами. Вони їх беруть у Північній Кореї. Дрони виготовляють і купують в Ірані. Ця пауза їм потрібна, бо в них брак досвідчених військових. Ця пауза буде на руку Путіну, буде те саме, що було після 2014-го, коли заморожений конфлікт їм дав можливості наростити сили, накопичити зброю, а потім вторгнутися до України. Він може зробити те саме”, — наголосив Зеленський.

Ціль Путіна — не окремі території, а вся Україна

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін не зацікавлений “просто якоюсь територією”, його план — знищити Україну повністю.

“Я просто не вважаю, що його ціллю є якісь території. Удари по цивільних об’єктах, залякування населення, публічні заяви оточення Путіна в їхніх медіа — всі ці меседжі говорять про те, що, як вони кажуть, місію вони не виконали і будуть продовжувати її далі. …Всі ці меседжі говорять про те, що його ціллю є не окремі території, а вся Україна. Тому Україні поки ніхто, крім сил України і союзницького партнерства, нічого не гарантує”, — зазначив президент.

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“Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією: містом або селом, Кримом або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні України повністю, приєднання земель незалежної України до Росії. Такі речі він робить або силою, або політично. Те, що він зробив у Білорусі — поки без жертв і крові. Він повністю керує силовим блоком та військами Білорусі. Напад на Україну з території Білорусі в першу ніч повномасштабного вторгнення є тому доказом”, — додав Зеленський.

“Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі. В Україні політично він не зміг це зробити. …Тому він почав військову окупацію. Плану щодо Криму або Донбасу у нього немає. Це просто риторика. Його план — позбавити Україну незалежності”, — резюмував він.

Що може докорінно змінити ситуацію на фронті

Далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні, впевнений Зеленський. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогла б українським силам просуватися на фронті.

“Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 км плюс, а у нас — до 20 км артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі”, — заявив глава держави.

Наявність такої зброї, яка буде бодай рівноцінною російській, на думку президента, дозволить українським військам просуватися на фронті.

Раніше ми писали, як Путін хотів закінчити війну? Вперше стало відомо у деталях, на яких умовах диктатор нібито готовий був забрати свої війська з України. Угоду Зеленському він відправив ще 15 квітня 2022 року – у день, коли стався прорив на “Азовсталі” в Маріуполі. Вже тоді Росія хотіла сідати за стіл перемовин, але до кінця не розповідала, що хоче натомість. Подробиці — в матеріалі.

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