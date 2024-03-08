Зеленський пояснив, чому насправді Путін почав війну проти України

Глава держави Володимир Зеленський переконаний, що головною ціллю Путіна у війні в Україні є окупація всієї держави і приєднання її до складу РФ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не задовольниться частини території України, оскільки йому потрібно знищити незалежність всієї країни.

Про це він сказав в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai.

"Його (Путіна - ред.) ціль - не окремі території. Його ціль - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто, окрім сил України та союзницького партнерства, ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднання всіх цих земель незалежної України до Росії", - сказав президент.

За словами Зеленського, Путін робить такі речі або силою та зброєю, або політично.

"Те, що він зробив у Білорусі, — це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад в першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - пояснив глава держави.

Водночас в Україні російський диктатор не зміг цього зробити ані дипломатично, ані політично.

"В парламенті була його партія друга за розміром і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу у нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також назвав викликом і проблемою перерву у війні з Росією, адже від цієї паузи виграє лише Кремль.

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