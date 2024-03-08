Зеленский объяснил, почему на самом деле Путин начал войну против Украины

Глава государства Владимир Зеленский убежден, что главной целью Путина в войне в Украине является оккупация всего государства и присоединение его к составу РФ.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин не удовлетворится частью территории Украины, поскольку ему нужно уничтожить независимость всей страны.

Об этом он сказал в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai.

"Его цель — вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, никто ничего не гарантирует. Уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией, городом, селом или Крымом, или Донбассом. Он заинтересован в разрушении полностью Украины, присоединении всех этих земель независимой Украины к России", — сказал президент.

По словам Зеленского, Путин делает такие вещи либо силой и оружием, либо политически.

"То, что он сделал в Беларуси, — это без жертв и крови, это пока. Они союзнические власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси, и войсками на территории Беларуси. Доказательством этого является и нападение в первую же ночь полномасштабного вторжения. Это нападение было с территории Беларуси, удары ракетами, войска и пр. Это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси", — объяснил глава государства.

В то же время, в Украине российский диктатор не смог этого сделать ни дипломатично, ни политически.

"В парламенте была его партия вторая по размеру и он полностью влиял на это и искал возможности влиять на парламент внутри Украины. Ему это не удалось. После того как провалился его план политический, парламентский, он начал оккупацию военную. Поэтому плана по Крыму или Донбассу у него никакого нет, это просто риторика. У него план – лишить Украину независимости", – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также назвал вызовом и проблемой перерыв в войне с Россией, ведь от этой паузы выигрывает только Кремль.

Читайте также: