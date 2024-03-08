Зеленский озвучил, сколько раз Путин пытался его убить

О покушениях на Зеленского ему докладывают спецслужбы, а сам он не считает количество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин пытался его убить более 10 раз.

Об этом глава государства сказал в эфире итальянского телеканала Rai 1, передают в Офисе президента.

Телеведущий спросил Зеленского: "Сколько раз Путин пытался вас убить?"

"Говорят, больше десяти. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка, поэтому я, честно говоря, не считаю это количество", – ответил украинский президент.

"Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец", – высказался Зеленский.

Напомним, когда РФ 6 марта в очередной раз нанесла удар по Одессе, ракета ударила в нескольких сотнях метров от приехавшего на встречу с премьером Греции кортежа Зеленского. Что известно о других покушениях на Зеленского – читайте на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского!

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