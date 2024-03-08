Зеленський відповів, чи можлива перерва у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський назвав викликом і проблемою перерву у війні з Росією. Адже від цієї паузи виграє лише Кремль.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

"Я думаю, перерва у війні - дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для її збереження, для її майбутнього, а також велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму і частини Донбасу", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що зараз заяви про паузу звучать і в різних медіа, і від деяких лідерів. Натомість він також каже, що це все говорить про замороження конфлікту. Дехто називає це ceasefire - припинення вогню. Втім, заявляє український лідер, "ми таке вже проходили".

"Це не пауза у війні, це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит у ракетах. Їх пробують купити в Ірані і вже взяли в Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами. Вони їх беруть у Північній Кореї. Дрони виготовляють і купують в Ірані. Ця пауза їм потрібна, бо в них брак досвідчених військових. Ця пауза буде на руку Путіну, буде те саме, що було після 2014-го, коли заморожений конфлікт їм дав можливості наростити сили, накопичити зброю, а потім вторгнутися до України. Він може зробити те саме", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент наголосив, що у війні з агресоркою Росією складно буде протягом найближчих місяців.

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