Чому задихався Київ: стала відома причина брудного повітря

У п'ятницю вранці, 8 березня, мешканців Києва налякала новина про те, що у місті різко погіршився стан повітря, особливо на лівому березі. Влада рекомендувала зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

У київській мерії ТСН.ua запевнили, що погіршення стану повітря не пов’язано з масштабною пожежею, яка сталася на Осокорках, де вигоріло понад три гектари заповідних луків.

У КМДА сайту ТСН.ua пояснили, що в ніч проти 8 березня у Києві було зафіксовано поступове погіршення якості повітря, спричинене, зокрема, низькою швидкістю вітру (що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря).

"Станом на 8 ранку у столиці фіксувався середній рівень забрудненості на правому березі та високий – на лівому. Датчики міської системи моніторингу фіксували збільшення концентрації мілкодисперсного пилу, а також оскидів азота та оксиду вуглецю", – повідомили сайту ТСН.ua у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря було рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

"Станом на 12:00 спостерігаємо поступове збільшення швидкості вітру та поліпшення якості повітря, однак все ще радимо людям з серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями органів дихання обмежити перебування на вулиці і утриматися від провітрювання приміщень. Особливо це стосується мешканців лівого берега Києва", - додають у департаменті.

Пізніше у КМДА повідоми, що стан повітря нормалізувався.

Зазначимо, що стежити за станом якості повітря у місті Києві в режимі реального часу зручно в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, у Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня спалахнув очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує із забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.

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